Чи потрібно Україні відновлювати ядерний статус?

Obozrevatel Відео 16:55, 16.04.2021 Оновлено: 17:37, 16.04.2021

Посол України в Німеччині запропонував повернути Україні ядерний статус, якщо нас не зможуть прийняти в НАТО. Ми поцікавились в українців, що вони думають про таку ідею.

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