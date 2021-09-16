Новый альянс "против Китая", обстрел "Счастья", "Железный купол" для Украины – основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка
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Главы США, Великобритании и Австралии создали новое объединение в сфере обороны и безопасности. Как утверждается, альянс намерен усилить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе;
В Луганской области российско-оккупационные войска обстреляли из миномета населенный пункт Счастье, в результате чего был ранен руководитель городской военно-гражданской администрации Александр Дунец;
В США рассматривают возможность передачи новых систем вооружения, включая потенциальную отправку системы ПРЗ "Железный купол".
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