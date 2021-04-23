Новые возможные санкции США против РФ, пожар в индийской больнице и поиски пропавшей в водах Индонезии субмарины – дайджест международных событий

Соединённые Штаты могут ввести санкции против России из-за ситуации с заключённым оппозиционером Алексеем Навальным. Они требуют предоставить политику надлежащую медицинскую помощь.

В индийской больнице произошёл пожар, там есть жертвы. Индонезия, тем временем, продолжает поиски пропавшей субмарины. Соседние страны уже оказали помощь, в том числе и Штаты. А Таиланд достраивает крупнейшую в мире гибридную солнечную станцию. Все подробности - в международном обзоре.