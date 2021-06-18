В Нью-Йорке запускали салюты в честь вакцинации против COVID-19

В небо над Нью-Йорком запускали салюты, чтобы отпраздновать достижения предела вакцинации против коронавируса. Губернатор Эндрю Куомо заявил, что 70% взрослых жителей города получили хотя бы одну дозу вакцины.

Кинотеатрам больше не придется оставлять пустые места, а рестораны больше не будут ставить столики на расстоянии 2 метров. Магазины также теперь могут не ограничивать число своих клиентов.

Однако жителям Нью-Йорка пока придется носить маски в школах, метро, ​​на крупных спортивных аренах, больницах и домах престарелых.

Также должны носить маски вакцинированные жители города.