Неизвестная история Украины

История – это большое собрание фактов и аналогий, знание которых может дать надежду, что можно скорректировать свое настоящее и избежать будущих ошибок.

Это то, что так нужно сейчас, во времена, когда Российская Федерация продолжает красть нашу историю и іскажать факты!

Ведущая проекта, MRS. UKRAINE WORLD 2021", Татьяна Чубак, встретилась со специалистом, который вместе со своим братом открывает тайны истории Украины, подает науку так увлекательно и доступно, что кажется, будто ты читаешь прекрасную книгу.

Братья Капрановы, Виталий и Дмитрий – украинские писатели, публицисты, общественные деятели, блогеры. Основатели издательства "Зелений пес". Авторы "Історії незалежності України". Основатели YouTube-канала "ім.Т.Г.Шевченка", посвященного истории Украины.