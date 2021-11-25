Муниципальная полиция нужна Киеву – Андрей Крищенко | Гостре питання

Сеанс вопросов от народа к ярким личностям. Именно зрители телеканала и читатели сайта OBOZREVATEL могут спросить все, что интересует – у всех, кто им интересен.

Политики, топ-чиновники, звезды спорта, шоу-биза и соцсетей – гости программы Гостре питання.

Сегодня вопросы к заместителю председателя КГГА Андрею Крищенко, бывшему начальнику Главного управления Нацполиции Киева (2015-2021 гг.)

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора и контролера, чтобы на каждый вопрос прозвучал откровенный ответ.