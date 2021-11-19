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Коронавирусом болеет все больше молодежи - врач
Что нужно знать о вакцинации против COVID-19
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Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
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Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:
Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
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