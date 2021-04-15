На Донбассе собака случайно подорвал российскую мину

Виктория Довгань Видео 12:51, 15.04.2021 Обновлено: 12:56, 15.04.2021

В зоне ООС пес случайно обезвредил мину ПОМ-2 "Отек" российских террористов. Он выжил сам и спас жизнь воинам ВСУ.

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