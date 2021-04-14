ВСУ показали российские мины ПОМ-2, которые прилетают в дома гражданских

Виктория Довгань Видео 14:14, 14.04.2021 Обновлено: 14:27, 14.04.2021

Российские оккупанты на Донбассе осуществляют дистанционное минирование территорий запрещенными ПОМ-2 "Отек". Такие боеприпасы запрещены Оттавской конвенцией.

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