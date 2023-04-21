Мартын, взорвавший весь TikTok и впавший в сердца миллионам украинцев!

В новом выпуске ShowObozTop10, Andreas и Ирина Гордиенко расскажут о мировых звездах, поддерживающих Украину в это нелегкое время: голливудский актор Орландо Блум, неожиданный приезд в Украину мировой звезды – Анджелины Джоли, актер Шон Пенн, снимающий документальный фильм.

Также в рубрике SpecialGuest необычный гость – Мартын, который наделал немало шума в тик-токе и полюбился миллионам украинцев, и стал своего рода символом свободы!

Спасибо Спасибо Максу и всем ребятам, за каждый новый день за каждый новый день, пусть Бог бережет каждого! Слава Украине! Слава ВСУ!