Marietta продолжает наполнять музыкальный коктейль экзотическими композициями
После трека "Маракуйя", Marietta успешно завоевывает сердца своих поклонников песней "Кокосы". И это, по словам певицы только начало в ее подборке экзотических треков, про лето, летние эмоции и чувства.
Также в эфире проекта TheGuest Marietta рассказала о собственном бизнесе в сфере VR-технологий, о страсти к квестам и ожидания от концертной деятельности летнего сезона 2021.
Певица Marietta, представила публике видеоработу на трек "Кокос";
Над видео работала новая для певицы команда во главе с режиссером Власти Скориком;
В клипе выдержано дух Америки 70-х годов.