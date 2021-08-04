После трека "Маракуйя", Marietta успешно завоевывает сердца своих поклонников песней "Кокосы". И это, по словам певицы только начало в ее подборке экзотических треков, про лето, летние эмоции и чувства.

Также в эфире проекта TheGuest Marietta рассказала о собственном бизнесе в сфере VR-технологий, о страсти к квестам и ожидания от концертной деятельности летнего сезона 2021.