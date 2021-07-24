"Козырь в рукаве" – музы известных дизайнеров

"За каждым великим мужчиной стоит великая женщина", – говорит нам популярная английская пословица.

За многими известными дизайнерами также стоит женщина, которая вдохновляет их на создание новых коллекций. Чаще всего этот союз и определяет, что именно будут носить поклонники бренда в следующем сезоне. Дизайнеры постоянно ищут новых вдохновительниц, да и сами звездные музы не прочь получить выгодный контракт и заручиться поддержкой крупного бренда. К слову, отношения эти часто строятся не только на пунктах договора, но и на настоящей дружбе между дизайнером и селебрити.

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В новом выпуске "PAPARAZZI" с гуру моды и стиля Юлией Игнатченко сегодня говорим о самых известных и трогательные тандемах в индустрии моды.