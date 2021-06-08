Ковидные паспорта; Россия закрыла небо; Об олигархах спросят у людей – основные темы утреннего обзора новостей

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Смотрите в выпуске:

  • В Министерстве здравоохранения рассказали о Международном свидетельстве, которое будут выдавать после прививки второй дозой вакцины против COVID-19;

  • Контрразведка СБУ разоблачила бывшего чиновника СНБО, завербованного иностранной спецслужбой;

  • Россия вышла из международного договора об открытом небе. Соответствующий документ подписал Путин;

  • Владимир Зеленский готов вынести вопрос о статусе олигархов на Всеукраинский референдум.

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