Ковидные паспорта; Россия закрыла небо; Об олигархах спросят у людей – основные темы утреннего обзора новостей
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В Министерстве здравоохранения рассказали о Международном свидетельстве, которое будут выдавать после прививки второй дозой вакцины против COVID-19;
Контрразведка СБУ разоблачила бывшего чиновника СНБО, завербованного иностранной спецслужбой;
Россия вышла из международного договора об открытом небе. Соответствующий документ подписал Путин;
Владимир Зеленский готов вынести вопрос о статусе олигархов на Всеукраинский референдум.
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