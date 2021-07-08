Контейнеровоз Ever Given наконец-то покинул Суэцкий канал

Судно Ever Given, которое в марте длительное время блокировало один из главных международных торговых путей, наконец покинуло Суэцкий канал. Владелец контейнеровоза выплатит $540 млн компенсации и подарит администрации канала буксир.

Из этой суммы $240 млн заплатят сразу, а оставшиеся $300 млн отдадут в течение года.

Контейнеровоз Ever Given покинул свое место стоянки в районе города Файед в обед 7 июля. Сейчас он направляется в порт Роттердама в Нидерландах.

400-метровое судно застряло посреди Суэцкого канала 23 марта. На борту находились 18 тыс. контейнеров с товарами на более $700 млн.

Чтобы снять корабль с мели – пришлось раскапывать канал и выписать из других портов целую флотилию буксиров.