Конфликт в Верховной Раде Украины показали на видео

Дарья Дурова Видео 23:24, 30.03.2021

В Верховной Раде 30 марта произошла толкотня. Конфликт разгорелся между представителями "Слуг народа" и "Европейской Солидарности".

Источник ролика – Telegram-канал "Украина Евгения Шевченко".

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