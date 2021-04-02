В колбасе "Гармаш" нашли живых червей

Карина Бондаренко Видео 06:31, 2.04.2021 Обновлено: 06:33, 2.04.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Депутаты придумали, как решить проблему миллиардных долгов государства по соцвыплатам

В Украине прибавилось более 17 тысяч больных COVID-19: статистика в областях

"Погибшие" побратимы пришли к подозреваемому в погромах под ОП Сорду: он сделал признание на видео

"Слуги народа" засветились в Раде с элитными сумками от Dolce&Gabbana. Фото

Арестович сказал, как Украина ответит на отказ России от прекращения огня на Донбассе