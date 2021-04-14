В Киеве продлили локдаун до 30 апреля

Василий Михальчук Видео 12:52, 14.04.2021 Обновлено: 13:25, 14.04.2021

В среду, 14 апреля, в Киеве продолжили строгий карантин в связи с распространением коронавируса. Как и ранее, не работают школы и детсады, а транспорт возит пассажиров только по спецпропускам.

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