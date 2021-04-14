У Києві продовжили локдаун до 30 квітня

Василь Михальчук Відео 12:52, 14.04.2021 Оновлено: 13:25, 14.04.2021

У середу, 14 квітня, в Києві продовжили строгий карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу. Так, і надалі не працюватимуть школи та дитсадки, а транспорт возитиме пасажирів тільки за спецперепустками.

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