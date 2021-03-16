Китай и Монголию накрыла сильнейшая за последние десять лет песчаная буря. В США состоялась 63-я церемония музыкальной премии "Grammy", фильм "Аватар" стал "самым кассовым в истории" – дайджест международных событий

В центральных регионах США бушует непогода. Китай и Монголия страдают от масштабной песчаной бури.

В Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония музыкальной премии "Grammy", а фильм "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона вернул себе титул "самого кассового фильма" в истории.

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