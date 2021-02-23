НАБУ сообщили о подозрении трем фигурантам дела ПриватБанка

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету, бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко, задержанному накануне, бывшей руководительнице одного из подразделений ПриватБанка, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании Елене Бичихиной.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скоморох рассказал, где сейчас находятся эти экс-чиновники финучреждения.