Как киевская брусчатка "сохранилась" после зимы

Obozrevatel Видео 11:15, 23.03.2021

Дороги в столице после зимы оставляют желать лучшего. OBOZREVATEL посетил улицы, в Киеве выложены брусчаткой. Водители недовольны состоянием такого покрытия.

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