Как киевляне относятся к введенным карантинным ограничениям?

Obozrevatel Видео 16:20, 5.04.2021

Пятого апреля в столице введены жесткие карантинные ограничения. Мы решили спросить у киевлян, как они относятся к таким ограничениям.

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