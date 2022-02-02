Министр Малюська назвал ключевой момент по делу об МН17

Министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился подробностями о совместном иске в Европейский суд по правам человека Украины и Нидерландов против России из-за сбитого над оккупированным Донбассом пассажирского самолета Боинг-777. По его словам, ключевым моментом в деле является установление даты оккупации Россией части украинского Донбасса, когда страна-агрессор установила контроль над этими территориями.

Украина будет пытаться доказать системность нарушений прав человека на оккупированных территориях и уже имеет множество доказательств, которые будут приобщены к делу.

Министр также сообщил о реконструкции и восстановлении украинских тюрем и анонсировал планы по улучшению условий в них.