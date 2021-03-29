Под Запорожьем с рельсов сошел Интерсити

София Закревская Видео 16:16, 29.03.2021 Обновлено: 17:25, 29.03.2021

Под Запорожьем в понедельник, 29 марта, сошел с рельсов поезд "Интерсити" сообщением Киев – Запорожье. В вагонах находились 88 пассажиров, никто из них не пострадал.

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