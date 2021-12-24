Игорный бизнес: второй год легально | The Guest: Итоги года

Игорный бизнес в Украине запретили еще 25 мая 2009 года. Казино не работали вплоть до 14 июля 2020 года.

После того, как этот вид бизнеса легализовали – законом допускается размещение казино на территории гостиниц категории 5 звезд в столице.

Что касается игровых помещений в регионах, то их размещение разрешено на территории зданий, где расположены четырехзвездочные и пятизвездочные отели.

Что государство получило и что не получило от легализации игорного бизнеса – попробуем разобраться сегодня.