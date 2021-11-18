Гостре питання | Александр Федиенко, народный депутат Украины, "Слуга Народа"

Сеанс вопросов от народа к ярким личностям. Именно зрители телеканала и читатели сайта OBOZREVATEL могут спросить всё, что их интересует – у всех, кто им интересен.

Политики, топ-чиновники, звезды спорта, шоу-бизнеса и соцсетей – гости программы "Гостре питання".

Сегодня вопросы к депутату от партии "Слуга народу" Александру Федиенко.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора и контролера, чтобы на каждый вопрос прозвучал откровенный ответ.