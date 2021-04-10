Полуразрушенный Гостиный двор: как сегодня выглядит ''сердце Подола''

Андрей Жигайло Видео 05:58, 10.04.2021

Гостиный двор в свое время был жемчужиной киевского Подола. Но сегодня он требует немедленного ремонта.

В 2021 году столичная власть требует от Фонда госимущества Украины заключить договор на сохранность памятника. Комплекс находится в аварийном состоянии.

В КГГА отметили, что готовы реставрировать памятник и отдать ее учреждениям культуры.

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