Где взять "халявные" подарки, как "правильно" делать детей и на какой части тела сделать тату с Президентом? Порция "ЗАШКВАРОВ" от Конституционно-Правового Конресса.
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Конституционно-Правовой Конгресс продолжает дежурить на страже "зашкваров" недели.
В сегодняшнем выпуске расскажем о том как Украина готовится ко Дню Независимости, как Минздрав поощряет прививки от коронавируса. Лукашенко рассказал как правильно делать детей. А на ноге украинца заметили татуировку с лицом Зеленского.
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