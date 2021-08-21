Где взять "халявные" подарки, как "правильно" делать детей и на какой части тела сделать тату с Президентом?  Порция "ЗАШКВАРОВ" от Конституционно-Правового Конресса.

Obozrevatel
Obozrevatel
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Где взять 'халявные' подарки, как 'правильно' делать детей и на какой части тела сделать тату с Президентом?  Порция 'ЗАШКВАРОВ' от Конституционно-Правового Конресса.

Конституционно-Правовой Конгресс продолжает дежурить на страже "зашкваров" недели.

В сегодняшнем выпуске расскажем о том как Украина готовится ко Дню Независимости, как Минздрав поощряет прививки от коронавируса. Лукашенко рассказал как правильно делать детей. А на ноге украинца заметили татуировку с лицом Зеленского.

Не пропустите "Зашквары" от Конституционно-Правового Конгресса. Жмите ЗДЕСЬ, чтобы посмотреть видео.

Аллё, гараж! Reboot