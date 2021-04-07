В Москве на фестивале попытались сорвать показ фильма о Крыме

Юрий Сергиенко Видео 00:56, 8.04.2021 Обновлено: 01:03, 8.04.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Подруга арестованной в Дубае украинки получила вести из ОАЭ

Кулеба назвал условие открытия огня на Донбассе

На Донбассе погиб воин ВСУ со Львовщины: о трагедии сообщили больным COVID-19 родителям

Украина пришло время переступить красную линию Путина

Побратимы на коленях простились с погибшим воином ВСУ, который спасал раненых под Шумами. Фото