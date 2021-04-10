Тень королевы: интересные факты о покойном принце Филиппе

Андрей Жигайло Видео 09:19, 10.04.2021

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер в возрасте 99 лет.

С королевой Филипп познакомился во время учебы в колледже. В 1947 году они поженились. Их историю любви можно прочитать здесь.

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