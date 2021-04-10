Тінь королеви: цікаві факти про покійного принца Філіпа

Андрій Жигайло Відео 09:19, 10.04.2021

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер у віці 99 років.

З королевою Філіп познайомився під час навчання в коледжі. У 1947 році вони одружилися. Їх історію кохання можна прочитати тут.

Коментувати
Відео

Дивіться також

ЦВК офіційно визнала "організатора референдуму ДНР" переможцем на довиборах у Раду

Зеленський переночував на передовій і нагородив воїнів ЗСУ. Фото

Забродський: у війні з Росією Україна повинна розраховувати сама на себе. Інтерв'ю

Ф'юрі – Джошуа: букмекери назвали фаворита супербою

Кличко: вимагаю запровадити локдаун по всій країні