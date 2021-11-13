Fashion дипломатия в Украине

Носить украинское стало модно! Не только в Украине, а по всему миру распространяется тренд на "made in Ukraine".

Ведущая проекта, MRS. UKRAINE WORLD 2021", Татьяна ЧУБАК, встретилась с экспертом, которая знает все о fashion дипломатии, ее весомом вкладе в экономический рост страны и формирование имиджа на международной арене!

Ана Варава – культурный и fashion дипломат, бывший старший эксперт по секторальной политике и коммуникации при Министерстве иностранных дел Украины от проекта Association4U, который занимается содействием введению соглашения об интеграции в ЕС, эксперт совета развития Креативной экономики при Кабинете Министров (направление "Мода"). 12 лет возглавляла LÓfficiel Ukraine, основала проект L’Offiel Austria.