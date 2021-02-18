Елизавета Богуцкая | Острый вопрос

Сегодня сеанс острых вопросов к Елизавете Богуцкой, народный депутат Украины, "Слуга народа"

Вопрос от народа к ярких личностей. Именно зрители телеканала и читатели сайта Obozrevatel могут спросить все, что их интересует - у всех, кто им интересен. Политики, топ-чиновники, звезды спорта, шоу-бизнеса и соцсетей - гости программы Острый вопрос.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора и контроллера, чтобы на каждый вопрос прозвучал откровенный ответ.