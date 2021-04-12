В Египте археологи нашли "золотой город", которому 3 тыс. лет

Андрей Жигайло Видео 12:15, 12.04.2021

В Египте, вблизи города Луксор исследователи обнаружили затерянный "золотой город", который существовал 3000 лет назад.

Место раскопок уже называют самой важной находкой со времен обнаружения гробницы Тутанхамона. Больше можно прочитать здесь.

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