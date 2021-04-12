У Єгипті археологи знайшли "золоте місто", якому 3 тис. років

Андрій Жигайло Відео 12:15, 12.04.2021 Оновлено: 12:57, 12.04.2021

У Єгипті, поблизу міста Луксор археологи виявили загублене "золоте місто", яке існувало 3 тисячі років тому.

Місце розкопок уже називають найважливішою знахідкою з часів виявлення гробниці Тутанхамона. Більше можна прочитати тут.

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