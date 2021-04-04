Дядя Жора перенес операцию на сердце

Obozrevatel Видео 09:26, 4.04.2021 Обновлено: 09:27, 4.04.2021

Дядя Жора, перенес операцию на сердце. Артист записал видеообращение к поклонникам с палаты больницы. В видео комик рассказал поклонникам, что с ним случилось. Как утверждает артист, сейчас он чувствует себя хорошо

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