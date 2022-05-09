Два дня победы от Зеленского, парад диктатора без самолетов, удар по Одессе из оккупированного Крыма – темы дневника войны от редакции новостей Obozrevatel TV
Смотрите в выпуске:
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к соотечественникам по случаю Дня победы над нацизмом;
путин не показал воздушную часть парада в Москве;
удар по Одесщине из комплекса "Бастион", расположенного в оккупированном Крыму;
российские оккупаннты на Херсонщине готовятся отбирать квартиры: начались проверки;
русские фашисты начали очередной штурм "Азовстали";
Вооруженные силы Украины уничтожили последнюю версию основного российского танка Т-90;
В России сильно иссякли запасы высокоточных боеприпасов;
открывать границу для мужчин на выезд из Украины власти не планируют.
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