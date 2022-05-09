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Два дня победы от Зеленского, парад диктатора без самолетов, удар по Одессе из оккупированного Крыма – темы дневника войны от редакции новостей Obozrevatel TV

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Смотрите в выпуске:

  • Президент Украины Владимир Зеленский обратился к соотечественникам по случаю Дня победы над нацизмом;

  • путин не показал воздушную часть парада в Москве;

  • удар по Одесщине из комплекса "Бастион", расположенного в оккупированном Крыму;

  • российские оккупаннты на Херсонщине готовятся отбирать квартиры: начались проверки;

  • русские фашисты начали очередной штурм "Азовстали";

  • Вооруженные силы Украины уничтожили последнюю версию основного российского танка Т-90;

  • В России сильно иссякли запасы высокоточных боеприпасов;

  • открывать границу для мужчин на выезд из Украины власти не планируют.

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Вторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022Obozrevatel NewsОбозреватель TV

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