В Харькове на переходе насмерть сбили полицейского

Карина Бондаренко Видео 06:52, 10.04.2021

В ночь на субботу, 10 апреля, в Харькове водитель Audi A4 сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе и протянул его около 50 метров. От полученных травм пострадавший скончался на месте. По неподтвержденной информации в СМИ, погибший мужчина был майором полиции.

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