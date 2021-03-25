На Киевщине произошло тройное ДТП

Олег Тимченко Видео 16:36, 25.03.2021 Обновлено: 16:39, 25.03.2021

Возле Гостомеля Киевской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие при участии грузовика.

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