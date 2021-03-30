Друзья Кремля убили ребёнка в Мьянме, Пашинян хочет уйти в отставку и взрыв в Индонезии - дайджест международных событий

Более сотни смертей в Мьянме, взрыв в Индонезии, армянский премьер хочет уйти в отставку, а гигантский контейнеровоз "Ever Given" сдвинули с мели – дайджест международных событий

Во время протестов в Мьянме в эти выходные убили более сотни протестующих. Среди погибших была девочка-подросток. В Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв. Армянский премьер Никол Пашинян хочет подать в отставку, а контейнеровоз "Ever Given", что заблокировал Суэцкий канал - сдвинули с мели. Подробнее – в международном обзоре.