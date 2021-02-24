В горсовете Харькова депутаты подрались из-за Шария

В среду, 24 февраля, во время сессии городского совета Харькова между депутатами состоялась драка. Причиной стало то, что сторонники Анатолия Шария хотели вывесить баннер с его изображением. В среду, 24 февраля, во время сессии городского совета Харькова между депутатами состоялась драка. Причиной стало то, что сторонники Анатолия Шария хотели вывесить баннер с его изображением. В среду, 24 февраля, во время сессии городского совета Харькова между депутатами состоялась драка. Причиной стало то, что сторонники Анатолия Шария хотели вывесить баннер с его изображением.