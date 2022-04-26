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День траура в Козятине, ракетные удары по Запорожью, эвакуационное медицинский поезд, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

 Вячеслав Буткалюк
Видео
1 минута
6,1 т.
День траура в Козятине, ракетные удары по Запорожью, эвакуационное медицинский поезд, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

Видео под описанием:

  • в Козятине Винницкой области День траура по жертвам вражеских ракетных обстрелов;

  • в Украине годовщина Чернобыльской катастрофы;

  • враг атаковал ракетами Запорожскую область;

  • Российские оккупанты 17 раз обстреляли Луганщину;

  • эвакуационный медицинский поезд запустили в Украине;

  • на Запорожье чрезвычайники совместно с педагогами проводят просветительскую работу для детей;

  • в Виннице на башне Артынова зазвучала мелодия "Ой в лугу красная калина".