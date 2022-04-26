День траура в Козятине, ракетные удары по Запорожью, эвакуационное медицинский поезд, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

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в Козятине Винницкой области День траура по жертвам вражеских ракетных обстрелов;

в Украине годовщина Чернобыльской катастрофы;

враг атаковал ракетами Запорожскую область;

Российские оккупанты 17 раз обстреляли Луганщину;

эвакуационный медицинский поезд запустили в Украине;

на Запорожье чрезвычайники совместно с педагогами проводят просветительскую работу для детей;