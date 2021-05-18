Дания после карантина открывает почти все сферы бизнеса и образования, в Германии позволят вакцинироваться от COVID-19 всем желающим – Коронавирусные хроники
Сегодня журналисты OBOZREVATEL собрали такие новости:
Дания после карантина открывает почти все сферы бизнеса и образовательные учреждения. Правила, требующие использования масок и "паспортов вакцинации", будут отменены, когда всем людям старше 16 лет будет предложена вакцинация. Завершающую стадию программы вакцинации в настоящее время планируется подвести до конца августа.
А вот в Индии от коронавируса умерло наибольшее количество людей. По данным Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны, за последние 24 часа зафиксировали 4 329 летальных случаев. Общее количество инфицированных в Индии составляет более 25 млн. От последствий заболевания в Индии умерло более 278 тысяч человек.
В Германии с 7 июня позволят вакцинироваться от коронавируса всем желающим. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Он признал, что желание сделать прививки есть не у всех граждан. Сейчас в Германии право на вакцинацию имеет третья приоритетная группа – люди в возрасте 60 лет и старше, а также определенные профессии, в частности, журналисты. На сегодня в ФРГ по крайней мере одну дозу вакцины получили 37% населения, обе – 11 процентов.
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