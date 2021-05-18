Дания после карантина открывает почти все сферы бизнеса и образования, в Германии позволят вакцинироваться от COVID-19 всем желающим – Коронавирусные хроники

Сегодня журналисты OBOZREVATEL собрали такие новости:

Дания после карантина открывает почти все сферы бизнеса и образовательные учреждения. Правила, требующие использования масок и "паспортов вакцинации", будут отменены, когда всем людям старше 16 лет будет предложена вакцинация. Завершающую стадию программы вакцинации в настоящее время планируется подвести до конца августа.

А вот в Индии от коронавируса умерло наибольшее количество людей. По данным Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны, за последние 24 часа зафиксировали 4 329 летальных случаев. Общее количество инфицированных в Индии составляет более 25 млн. От последствий заболевания в Индии умерло более 278 тысяч человек.