Чрезвычайное положение, визит международных лидеров в Украину и злодеяния в Крыму, – главные темы Підсумків 23 февраля

О мобилизации, чрезвычайном положении и терробороне поговорим с Александром Данилюком, министром финансов Украины (2016-2018 гг.), секретарем СНБО Украины (2019 г.);

Об обозначенных Путиным границах так называемых "Л/ДНР" говорим с министром по вопросам ТОТ и ВПЛ (2016-2019 гг.) - Вадимом Чернышем;

С Александром Харой будем разговаривать о санкциях Запада против Путина и его государства;