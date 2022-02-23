Чрезвычайное положение, визит международных лидеров в Украину и злодеяния в Крыму, – главные темы Підсумків 23 февраля
О мобилизации, чрезвычайном положении и терробороне поговорим с Александром Данилюком, министром финансов Украины (2016-2018 гг.), секретарем СНБО Украины (2019 г.);
Об обозначенных Путиным границах так называемых "Л/ДНР" говорим с министром по вопросам ТОТ и ВПЛ (2016-2019 гг.) - Вадимом Чернышем;
С Александром Харой будем разговаривать о санкциях Запада против Путина и его государства;
И об инфекционных болезнях общаемся с гостей в студии OBOZREVATEL – врачом-инфекционистом Светланой Федоровой.