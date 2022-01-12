Чрезвычайное положение в Казахстане и новые санкции США против РФ – дайджест международных событий

Корреспонденты OBOZREVATEL продолжают отслеживать то, что сейчас происходит в мире. Следовательно, до 19 января аэропорт Алматы будет оставаться закрытым. Между тем, Соединенные Штаты Америки пообещали ввести новые санкции против Российской Федерации в случае вторжения в Украину. НАТО готово принять Финляндию и Швецию в свои ряды. А Европарламент уже определился с датой избрания нового главы.

Больше подробностей – от Артема Кани.