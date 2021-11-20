Британские военные на польско-белорусской границе и ядерная программа Америки – дайджест международных событий

Сегодня в выпуске:

Великобритания отправила в Польшу полторы сотни своих военных;

в канадской провинции Британская Колумбия объявили режим чрезвычайного положения;

бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца обвиняют в коррупции, а также – лишили депутатской неприкосновенности;

а Соединенные Штаты запланировали изготовить около полутысячи тактических ядерных авиабомб.

Больше обо всем этом – расскажут наши журналисты.