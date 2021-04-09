Всплыли записи разговоров подозреваемых в шпионаже в Болгарии в пользу России

Глеб Иванов Видео 12:04, 9.04.2021 Обновлено: 12:08, 9.04.2021

В Болгарии были задержаны несколько человек, которых заподозрили в шпионаже в пользу России. Появились записи разговоров, на которых вероятные кураторы требуют от шпионов добыть секретные материалы, которые катаются Украины, России, Беларуси, Нагорного Карабаха.

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