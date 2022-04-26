Блинкен пообещал $700 млн Украине, освобождение Николаевщины, математика войны, – темы дневника Войны от Вячеслава Буткалюка
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700 млн долларов на военную помощь? – пообещали посланники Байдена;
во вражеский удар попали пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины;
в Николаевской области Вооруженные силы Украины отбили у оккупантов 5 населенных пунктов;
оборона Украины Мариуполя истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность;
С начала полномасштабной войны русские военные убили 215 украинских детей;
один месяц боевых действий равен по меньшей мере трем месяцам разминирования, – саперы.