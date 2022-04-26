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Блинкен пообещал $700 млн Украине, освобождение Николаевщины, математика войны, – темы дневника Войны от Вячеслава Буткалюка

 Obozrevatel
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Блинкен пообещал $700 млн Украине, освобождение Николаевщины, математика войны, – темы дневника Войны от Вячеслава Буткалюка

Видео под описанием:

  • 700 млн долларов на военную помощь? – пообещали посланники Байдена;

  • во вражеский удар попали пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины;

  • в Николаевской области Вооруженные силы Украины отбили у оккупантов 5 населенных пунктов;

  • оборона Украины Мариуполя истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность;

  • С начала полномасштабной войны русские военные убили 215 украинских детей;

  • один месяц боевых действий равен по меньшей мере трем месяцам разминирования, – саперы.