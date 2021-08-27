Белорусский блогер рассказала о 'ябатькастане' и о жизни в Беларуси и Украине

Известный белорусский оппозиционный блогер Татьяна Мартынова пообщалась с журналистом "КПК-ИНФО" и рассказала о том, как проходили протесты в Беларуси и о разделении между обычными людьми и теми, кто поддерживает режим Лукашенко.

Она называет этот режим "ябатькастаном". По словам блогера, это - нахлебники, которые не умеют ничего делать.

Мартынова также высказалась о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который уже начал выражать склонность к режиму Лукашенко, а еще заявил, что создает собственное МЕДИА. По словам блогера, он не может быть откровенным, потому что находится в плену. "Протасевич - это человек, который находится 24 часа в сутки под контролем сотрудников государственной службы безопасности", - сказала Мартынова. Также блогер добавила, что его не стоит осуждать за то, что он изменил свою позицию.

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"Я никогда не буду его осуждать. Это - как в израильской армии: взяли в плен - главное выжить, сдавай всех, сохрани себе жизнь, а мы здесь разберемся ". Общаясь с журналистом КПК-ИНФО, она рассказала о том, как ей живется в Киеве и комфортно ли себя чувствует в Украине. Полное интервью с Татьяной Мартыновой от "КПК-ИНФО" смотрите ниже.