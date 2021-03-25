Армения отменила военное положение, а в России анонсировали полумиллионный митинг в поддержку Навального – дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 19:00, 25.03.2021

Парламент Армении отменил режим военного положения в стране.

В Минске арестовали мужчину за флаг Канады в окне, сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг, а работу президента США Джо Байдена положительно оценивают большинство американцев. Подробнее – в международном обзоре.

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